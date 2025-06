Tutto pronto per la Festa della Musica 2025 e il 4° Festival Corale “Città di Carignano”

Anche quest’anno l’Associazione Corale Carignanese APS e il Coro ‘Città di Carignano’ diretto dal Maestro Ettore Galvani celebrano la Festa della Musica, con tre eventi in programma per il weekend 20-22 giugno.

Primo appuntamento venerdì 20 giugno a partire dalle 19 con la rassegna multiculturale Io sono Benvenuto! organizzata dal Museo Egizio di Torino in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. La rassegna ospiterà otto cori fra le sale del museo, con concerti ogni trenta minuti. L’ingresso è gratuito in cambio di un messaggio di benvenuto.

Sabato 21 giugno ore 21 appuntamento presso la chiesa della Ss. Trinità di Osasio con CORAM – Esperienze sonore, durante il quale il Coro coinvolgerà il pubblico alla scoperta delle prove settimanali e del lavoro di studio e concertazione dei brani. Ospite d’eccezione il duo formato da Enrica (violoncello) ed Elena Mondo (violino), studentesse presso i Conservatori di Alessandria e Torino.

La Festa della Musica giunge al suo culmine nella giornata di domenica 22 giugno con il ritorno del Festival Corale ‘Città di Carignano’, giunto alla sua quarta edizione. L’evento ospiterà dieci formazioni corali di vocalità, fasce d’età e repertori differenti provenienti da quattro regioni italiane e anche, per la prima volta, dal Canton Ticino. I cori si esibiranno fra le 15.30 e le 18.00 a rotazione fra le cinque chiese principali di Carignano - Duomo, Santuario N.S. delle Grazie, S. Giuseppe, Battuti Bianchi, Battuti Neri – per un totale di trenta concerti, seguiti alle ore 19.30 da un grande Open Singing per cori e orchestra d’archi di fronte al Duomo alfieriano. L’Open Singing e il workshop mattutino saranno guidati dal M° Roberta Paraninfo, direttrice di coro e formatrice di fama nazionale nella direzione corale, nonché docente di Accompagnamento pianistico presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova. I cori riuniti e l’orchestra d’archi, coordinata dalla prof.ssa Francesca Lamborizio e formata da studentesse e studenti del liceo musicale “Isaac Newton” di Chivasso (TO), eseguiranno un trittico di brani tratto dal ciclo ‘Be Thou My Vision’ di John Rutter.

Oltre al Coro ‘Città di Carignano’, prenderanno parte a questa edizione del Festival il Coro 4 Joy (Savigliano - CN), la Corale di Bairo (Bairo - TO), il Coro Vox Armonica (Savigliano - CN), il Coro La Vie est Belle (Introd - AO), il Coro Giovanile BeMole (Torino), la Corale Città di Acqui Terme (Acqui Terme - AL), il Concerto delle Dame Genovesi (Genova), il Coro Desdacia - Città di Sondrio (Sondrio) e, ospiti internazionali, i Cantori delle Cime di Lugano (Svizzera).

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito.