Jonhson Righeira e Torino protagonisti della nuova puntata di "Musica Mia": in onda domenica su Rai2

La trasmissione televisiva “Musica Mia” passa anche da Torino.

La puntata del programma settimanale di viaggio dedicato alla musica popolare che vedrà protagonista Johnson Righeira andrà in onda domenica 22 giugno su Rai2 alle 14,00 circa. Insieme al cantante di Vamos a la playa, ci saranno anche i componenti del suo gruppo, in totale 7 elementi tra fiati e 1 rullante con 1 grancassa.



Ad aprile la troupe televisiva di “Musica Mia” ha registrato la puntata torinese per tre giorni, tra il Parco del Valentino, il Parco dei Meisino, Parco Dora e alcune vie del centro città, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.



Il programma

I due viaggiatori-conduttori, Marco Conidi e Lorella Boccia, girano l’Italia, percorrendo la Nazione da Nord a Sud per comprendere quanto la musica sia capace di raccontare e tramandare le tradizioni di un luogo.