Alla Reggia di Venaria, un'estate di luce: eventi, aperture prolungate, mostre e concerti

È la luce che ha mirabilmente ispirato Filippo Juvarra nella progettazione delle architetture della Venaria Reale a fare quest’anno da filo conduttore alla programmazione della Reggia. Into the Light è infatti il tema scelto per connotare gli eventi, le attività e le mostre che a partire dal 21 giugno, primo giorno d’estate, animeranno ambienti interni e giardini.



Un cartellone ampio e articolato, progettato per consentire ai visitatori di vivere al meglio l’Italian Royal Experience; un programma ideato per incontrare i gusti dei visitatori più curiosi, sofisticati ed eccentrici. A partire dall’esclusiva Ouverture nella “Galleria della Luce” che darà l’opportunità a un ristretto numero di visitatori di contemplare il sorgere del sole al riparo delle straordinarie architetture juvarriane, per continuare con le installazioni artistiche come quella di Davide Ferrario, "Frames" e quella di Anthony McCall "Solid Light", passando per i concerti e gli aperitivi nei Giardini a lume di candela, gli ospiti avranno molteplici occasioni per osservare la Reggia sotto nuove prospettive e sfumature.

Per info: www.lavenaria.it