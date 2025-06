Al via la terza edizione di "Riprendersi": la rassegna che celebra l'amore per il cinema e per la sala

“Riprendersi”, l’annuale appuntamento torinese dedicato all’amore per il cinema e per la sala, giunge alla terza edizione, che si svolgerà venerdì 27 e sabato 28 giugno 2025. La rassegna sarà ospitata al Cinema Centrale Arthouse, dove alle ore 20 di venerdì 27 giugno, gli organizzatori saluteranno il pubblico, dedicando, a pochi mesi dalla scomparsa, un ricordo a Gaetano Renda, che è stato non solo esercente gentile e appassionato di storiche sale torinesi – tra cui quella sede della rassegna – ma anche uno dei promotori e un tenace sostenitore di “Riprendersi” fino dalle prime fasi organizzative. A seguire, un intervento critico a cura del giornalista e regista Davide Mazzocco, dal titolo Mastroianni. Il gioco del cinema, renderà omaggio a un iconico attore che ha saputo rendere grandi i nostri film nel mondo. Alle ore 21, verrà presentato il documentario Cinemania di Angela Christlieb e Stephen Kijak. In un viaggio alla scoperta dell’intensa cultura cinefila della città di New York, i registi seguono cinque appassionati, che, in modo quasi ossessivo, pianificano e trascorrono le loro giornate nelle sale buie della Grande Mela. Gli irriducibili cultori del grande schermo diventano le vere star di un documentario avvincente, che racconta le loro vite, i loro ricordi, i loro film più amati, le loro abitudini e le loro fissazioni, probabilmente condivise con i cinefili estremi di tutto il mondo.

Molti gli eventi, tutti gratuiti, nella giornata di sabato 28 giugno. Si inizia alle ore 10, con l’incontro Analisi dello stato dell'arte del cinema in sala. Sale virtuose e dove trovarle. Al dibattito, dedicato all’analisi delle prospettive per la sala cinematografica, interverranno Joana Fresu de Azevedo (vicepresidente di AFIC - Associazione Festival Italiani di Cinema), Enrico Verra (coordinatore di AIACE Torino), Gabriele Pappalardo (esercente, Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo) e Alessandro Amato (curatore della programmazione, Cinema Iris di Dronero). Altri ospiti verranno annunciati. Seguirà, in mattinata, alle ore 12.00, un secondo incontro: Perché servono i festival. Aperto agli interventi di tutti i responsabili delle manifestazioni cinematografiche torinesi, l’appuntamento approfondirà, a partire dalla ricchezza del panorama festivaliero torinese, i motivi per cui è rilevante offrire al territorio una programmazione artistica plurale e diversificata. Dopo la pausa pranzo, durante la quale le porte del Centrale resteranno aperte per la visione di alcune clip e contributi audiovisivi sull’amore per il grande schermo, verrà proposto, alle ore 14.30, l’incontro Parlare di cinema a Torino, aperto agli interventi di tutti coloro che si occupano del settore su giornali, blog, podcast ecc. Dopo la calorosa accoglienza dello scorso anno, dalle ore 16.00 torna il Concorso Cortometraggi Riprendersi, spazio dedicato ai lavori di giovani registi italiani che meritano di essere rivisti in sala. Sette i film in gara: - Movie & Sound (Ita 2024, 10') di Daniel Contaldo - La famosa rivolta dei filmati di repertorio (Ita 2024, 8') di Giacomo Raffaelli, Matilde Carlesi, Licinio Cristina, Nouroozi Nima - Star (Ita 2024, 13') di Paoli De Luca - A Missed Call (Ita 2024, 10') di Francesco Manzato - Il mondo salvato dalle ragazzine (Ita 2023, 20') di Maria Luisa Usai - Abuse of Perfect Data (Ita 2024, 7') di Viola Casartelli - Diaries from a Moviegoer (Ita 2024, 8') di Chistofer Antonio dos Reis Miranda Lopes Quest’anno si è scelto di proiettare anche alcuni titoli, meno recenti, che si segnalano per la l’originalità del soggetto e la qualità della realizzazione. Verranno, quindi, presentati anche tre cortometraggi Fuori Concorso: - The Delay (Ita 2022, 15') di Mattia Napoli - Manuale di cinematografia per dilettanti – Vol. I (Ita 2022, 20') di Federico Di Corato - Esterno giorno (Ita 2022, 8’) di Giulia Magno.



