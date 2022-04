La Moldavia si dichiara neutrale nella crisi ucraina

Il ministro degli Esteri moldavo Nicu Popescu ha ribadito che il suo Paese rimarrà neutrale rispetto alle conflitto che sta avvenendo in Ucraina, con cui a nord-est condivide un lungo confine. La Moldavia ha formalmente condannato l’iniziativa militare russa, ma nella sua Costituzione vige un rigoroso principio di neutralità al quale si atterrà pure in questa vicenda. Dunque, se da un lato Chișinău sta applicando parzialmente le sanzioni contro il Cremlino, dall’altro non intende espellere i diplomatici russi, come invece fatto da vari Paesi tra cui l’Italia dopo i tragici e controversi fatti di Bucha. L’altro principio che sta seguendo almeno da quando è in carica l’attuale presidente Maia Sandu è quello che concilia la richiesta di adesione all’Unione Europea con l’astenersi dall’entrare in qualunque alleanza militare, che sia la NATO o il CSTO (che riunisce sei Repubbliche ex sovietiche, tra cui la Russia). Stando alle parole del lettone Jānis Mažeiks, ambasciatore UE in Moldavia, Bruxelles si dichiara soddisfatta dell’approccio moldavo: gli Stati membri comprendono le particolarità storiche e geografiche della Moldavia, il cui ambito politico nonché sociale è formato sia da partiti europeisti che da forze apertamente filo-russe. Così la UE cerca di aiutare finanziariamente sia per accogliere i profughi ucraini sia per diminuire la dipendenza energetica ed economica da Mosca. Come riportato dal sito Strumenti Politici , a seguito di una conferenza a cui hanno partecipato anche i Ministri degli Esteri di Francia, Germania e Romania, verranno concessi alla Moldavia 659,5 milioni di euro; inoltre potrebbe essere abolite le barriere doganali per permettere ai moldavi di vendere i loro prodotti sui mercati europei.

