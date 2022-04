Musica e immigrazione al centro del libro di Amir Issaa "Educazione Rap"

Le tematiche dell’immigrazione e della musica, particolarmente sentite in un quartiere multietnico come Barriera di Milano, sono al centro del libro “Educazione Rap” di Amir Issaa, che sarà presentato venerdì 22 aprile nella sala incontri della Fondazione Giorgio Amendola, in via Tollegno, 52 a Torino.

Amir Issaa, rapper e writer, ha collaborato con diverse organizzazioni (UNAR, Save the Children, Comunità di Sant’Egidio e molte altre) e ha realizzato laboratori di musica e rime nelle scuole in Italia e all’estero. I suoi testi, sempre attuali e spesso autobiografici, raccontano il razzismo e l’immigrazione di seconda generazione, attraverso il linguaggio espressivo della musica rap, utilizzata come strumento per raccontare le proprie emozioni e il proprio vissuto.

La presentazione del libro “Educazione Rap” si inserisce nel progetto “Barriera da Scoprire”, promosso dalla Fondazione Amendola e finanziato tramite il contributo della Camera di Commercio di Torino, che organizza incontri, letture pubbliche e performance musicali, coinvolgendo le attività commerciali del quartiere - in particolare bar e librerie - in attività culturali e innovative. L’obiettivo è riunire le tante anime del quartiere attraverso la condivisione di esperienze letterarie e musicali, per migliorarne l’immagine, rafforzare il tessuto associativo e commerciale e superare gli stereotipi che contribuiscono a tenere lontane le persone dalla zona.

La giornata, infatti, si concluderà con un rinfresco servito in un bar vicino alla Fondazione Amendola, un momento di condivisione e confronto sulle tematiche affrontate durante il pomeriggio.