Moncalieri, Ail e ricerca contro la leucemia fanno il 'tutto esaurito'

Le uova di Pasqua per l’AIL (Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mielomi) mietono successi e raccolgono fondi per la ricerca: la postazione dei volontari di Moncalieri, sistemata anche quest’anno sotto i portici del Municipio, ha coinvolto nell’iniziativa benefica oltre 300 cittadini per un ricavato che sfiora i 4mila euro nel corso di 3 giorni di presenza in piazza Vittorio Emanuele II.

Nei week end che inauguravano il periodo pasquale, la rete dei “Volontari per la Ricerca” ha promosso la vendita delle uova colorate, distribuite per fornire una forte e concreta sensibilizzazione alle sfide della ricerca scientifica. Tra i “fan” dell’AIL cittadino anche il sindaco Paolo Montagna, le assessore Silvia Di Crescenzo e Alessandra Borello, l'assessore Davide Guida che hanno contribuito con generosità al cospicuo ricavato che andrà a finanziare la ricerca contro le neoplasie ematologiche. Un vero e proprio “sold out” che ha esaurito completamente le scorte di uova al cioccolato a disposizione dei volontari: tutto ciò nonostante il meteo inclemente.

"Sono davvero soddisfatto per la riuscita dell’iniziativa – commenta Alberto Castellaro, coordinatore dei volontari moncalieresi – e sempre più convinto del valore della solidarietà e dell’importanza del volontariato per contribuire a finanziare la ricerca scientifica. Il mio grazie più sincero e sentito va all'Amministrazione moncalierese, che in toto ha sostenuto l'iniziativa, a Moncalieri Comunità per il supporto e a tutti i miei concittadini: Moncalieri è una città generosa, ancora una volta l’ha dimostrato in grande stile".