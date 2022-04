A Torino la prima edizione dell'Euro Christian Music Festival

Il successo mediatico del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022, che ha ottenuto il Patrocinio della S.I.A.E., del Comune di Sanremo e della Diocesi di Ventimiglia e Sanremo, ha aperto, anche in Italia, la strada al mercato della Christian Music, genere musicale che, in altre nazioni, è parametrico, da sempre, agli altri generi, mentre in Italia non ha mai avuto sviluppo.

Fabrizio Venturi si prefigge l'intento di far partire dall'Italia il progetto internazionale della Christian Music. "Abbiamo portato la canzone cristiana a Sanremo, in contemporanea con il Festival della Canzone e, ora, per chiudere il cerchio, abbiamo dato vita all'Eurofestival della Christian Music perché desideriamo dare a questo genere musicale la stessa valenza degli altri generi musicali. La musica cristiana, come la fede, non ha confini, nè barriere, si prefigge, al contrario, l'intento di creare unione. In questo terribile momento immenso è il bisogno di pregare. Cantare equivale a pregare intensamente. Sant'Agostino affermava, infatti, che chi canta prega due volte. È nostro intento cantare per la pace e lo faremo in ogni lingua" ha dichiarato Fabrizio Venturi, affermando, inoltre: "La manifestazione prende forma giorno dopo giorno e si arricchisce di nuovi ospiti e di nuovi cantanti provenienti da tutto il mondo, che chiedono di rappresentare la propria nazione. Le dirette televisive saranno gestite da una troupe, con una regia di 10 telecamere e ponte satellitare di servizio per le televisioni europee ed internazionali. Vi saranno anche dirette radiofoniche nazionali con studio dedicato e speaker in sede".

Per ulteriori info: https://www.eurochristianmusicfestival.com/home/