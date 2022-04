Nuovo singolo per il bluesman Andrea Giraudo dopo il brano dedicato al Toro Fc

Dopo un breve stacco invernale, Andrea Giraudo sta preparando l’uscita di un nuovo singolo , prodotto da Attic Records Torino, con la partecipazione di importanti musicisti, in attesa di rimettersi in viaggio con il tour di “Stare bene”.

“Stare bene” è il viaggio nel mondo di Andrea Giraudo, dove la musica ritorna protagonista. Sulle note del pianoforte che piange, ride, che morde e accarezza, la voce blues di Giraudo racconta la vita con leggerezza, ironia, cinismo, infinito amore e malcelato ottimismo. La formula del disco è una ricerca di equilibrio tra pop, rock e blues che produce benessere nell'ascoltatore. I brani in concerto sono molto apprezzati dal pubblico e le ultime due tappe del tour nel 2021 hanno registrato il tutto esaurito nei teatri piemontesi di Bra e di Boves, con grande partecipazione della platea.

Lo scorso anno Giraudo ha realizzato un altro progetto importantea cui è molto legato: ha pubblicato il brano “Un cuore solo”, un inno al Torino Calcio, di cui è tifoso da sempre. Un Inno rivolto anche a tutta la tifoseria granata che mette il suo cuore nel pallone e piange e ride insieme al Torino FC. Prossimamente ritornerà come ospite nella trasmissione su GRP dedicata alla squadra dove si parlerà anche della serata di presentazione della Mostra di opere dedicata al Toro prevista a fine Maggio, e che vedrà la partecipazione dei personaggi più celebri legati alla squadra granata.

Guarda qui il video

Biografia

Artista difficilmente catalogabile, è un bluesman, ma anche un pianista di razza, un compositore e un cantautore. La sua musica ha groove, un'impronta soul, ma i suoi brani si inseriscono perfettamente nella grande tradizione italiana, quella ad esempio di Conte, Battisti e Jannacci.

Nei suoi "live" lo spettacolo è la sua musica, canzoni che si fanno ricordare, in una condivisione e scambio continuo di emozioni tra il pubblico e il palcoscenico.

La sua musica e la sua personale cifra stilistica – che lega la canzone d’autore ad altri generi – lo ha portato nel corso degli anni ad incrociare collaborazioni con colleghi in diversi ambiti, tra cui Tony Esposito con cui ha riarrangiato il brano “Virgole in pasto” e a suonare in luoghi simbolo della canzone di qualità: il Bravo Caffè club di Bologna, l'Arena Live Festival di Cuneo a fianco di Dario Ballantini, l’ Arciliuto e il live club “Na Cosetta” di Roma accompagnato alle percussioni da Tony Esposito.

YOUTUBE: AndreaGiraudo

Ig: andrea_giraudo

Fb: andreagiraudo



Promozione Stampa Web - Valentina Zerbini valezerbini@gmail.com - 3466456215

Promozione RADIO E TV - Desa Comunicazioni info@desacomunicazioni.eu Coordinamento booking: Cristina Colombero staffandreagiraudo@gmail.com 3405216776