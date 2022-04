Padre 'guardone' spiava la figlia anche sotto la doccia, condannato a otto anni

Filmava la figlia sedicenne, a sua completa insaputa, mentre faceva la doccia o dormiva. C'è anche questa fra le accuse che sono costate a un musicista di strada una condanna a otto anni e 10 mesi di carcere: la sentenza è stata pronunciata dal Tribunale di Torino.

L'uomo, di 53 anni, aveva piazzato una microcamera in un piccolo vano del bagno di casa; inoltre, come ha testimoniato in aula la compagna, si serviva di una app che permetteva di registrare anche con il telefonino spento.

Ad accorgersi del comportamento dell'imputato era stata la madre della ragazza. Entrambi, dopo l'apertura delle indagini, sono state ospitate per qualche tempo in una comunità.

Al processo sono stati contestati episodi diversi, riconducibili secondo la procura al reato di maltrattamenti in danno di altri componenti della famiglia (composta dalla coppia e da quattro figli). In aula l'accusa è stata sostenuta dal pm Bergamasco.