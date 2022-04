Romba il Neet Working tour: un tir porta "la scintilla" ai giovani senza studio o lavoro. A Torino sono quasi 22mila [FOTO]

Parte da Torino il Neet working tour , manifestazione che - a bordo di un tir - toccherà molte città d'Italia per incontrare i cosiddetti Neet , ovvero quei giovani che non studiano più, ma nemmeno cercano lavoro. Il dato nazionale è di 3 milioni, che colloca purtroppo l'Italia in uno dei posti peggiori in Europa. Soltanto a Torino, il 2021 ha mostrato (in continuità sul 2020) un tasso di Neet del 20% nella fascia di età 15-29 anni, pari a circa 21.896 persone.

"Avere informazioni è fondamentale per capire come orientarsi ed è un modo per essere liberi - dice la ministra alle politiche giovanili, Fabiana Dadone - e per combattere un numero così negativo per l'Italia vogliamo trovarci in piazza, dopo due anni di chiusura, per dare una scintilla e dare a tutti i ragazzi la voglia di provarci. Non bisogna rassegnarsi e non bisogna aver paura di sbagliare. Tutti hanno incidenti di percorso, ma da quegli sbagli bisogna ripartire. Per questo vogliamo dare un segnale creando un network".





Undici tappe, da Torino alla Sicilia

In tutto saranno 11 tappe lungo la Penisola: dopo la presentazione è stata la volta di Alessandria. Si finisce in Sicilia. "Una piccola fiera del lavoro - aggiunge ancora la ministra - per presentare gli strumenti a disposizione dei ragazzi, incontrare le aziende o anche solo imparare a fare un curriculum in maniera efficace".