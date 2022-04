Torino sogna le Olimpiadi estive 2036, Ambrogio (FdI): "Abbiamo già stadio, Pala Alpitour ed equitazione a Pinerolo"

Torino sogna le Olimpiadi 2036. A poco meno di un mese dagli Eurovision Song Contest, in programma al Pala Olimpico dal 10 al 14 maggio, il Comune accarezza l'idea di ospitare i giochi olimpici estivi. La consigliera di Fratelli d'Italia Paola Ambrogio ha presentato un ordine del giorno che impegna la giunta a presentare al governo la candidatura del capoluogo ad ospitare di nuovo il braciere.

Stadio olimpico, Pala Alpitour ed equitazione a Pinerolo

"Torino - si legge nell'atto dell'esponente del partito della Meloni - diverrebbe la seconda città, dopo Pechino, ad aver ospitato sia l’edizione invernale dei giochi Olimpici sia quella estiva". Ambrogio ha ricordato poi come in città siano presenti lo stadio olimpico ed il Pala Alpitour, che potrebbero ospitare basket e pallavolo, così come nella provincia siano presenti "numerosi centri di interesse sportivo, come quello per l’equitazione di Pinerolo".

Carretta: "Candidatura di tipo territoriale"

Una proposta accolta favorevolmente dalla maggioranza dei consiglieri, a partire dall'assessore ai Grandi Eventi Mimmo Carretta: "È fondamentale gettare le basi per le generazioni future ed immaginare nel capoluogo le Olimpiadi estive, che sono la madre di tutti gli eventi". L'esponente della giunta ha sottolineato come sia fondamentale "muoversi per tempo" alla luce del complicato scenario internazionale, chiarendo come sia essenziale "una candidatura di tipo territoriale, più vasta".

Coinvolgere Liguria e Lione

Un punto quest'ultimo giudicato fondamentale dai consiglieri del Pd Claudio Cerrato e dal capogruppo dei Moderati Simone Fissolo, che hanno parlato di avviare "rapporti con la Liguria" e Lione, sul modello dei giochi olimpici invernali 2026 Milano-Cortina. Favorevole anche la consigliera della civica per Torino Elena Apollonio, che ha detto: "I grandi eventi possono contribuire a sviluppare la città, soprattutto se organizzati in maniera sostenibile". Il collega Silvio Viale, così come Valentina Sganga (M5S), hanno sottolineato l'importanza di coinvolgere sin da subito la Regione.

Torino candidata a Capitale della Cultura 2033