Blitz antidroga in tutta la città: arrestate sette persone nel giro di 24 ore

Sette arresti in 24 ore a Torino, dove prosegue la lotta al traffico e allo spaccio di droga. Le operazioni dei carabinieri hanno interessato la città in maniera quasi trasversale: in manette è infatti finito un maliano di 31 anni, fermato in via Saluzzo, mentre altri due pusher, marocchini di 20 e 25 anni, sono stati arrestati in Lungo Dora Napoli.



Manette anche per un senegalese di 25 anni, in via Passo del Brennero: nascondeva 60,7 grammi di cocaina in polvere, 45,7 grammi di cocaina in pietra, 36 grammi di crack, nove dosi sempre di cocaina pronte per lo spaccio, oltre a due bilancini.



Altri tre spacciatori sono stati arrestati in corso Principe Oddone e via Artom angolo strada Castello di Mirafiori.