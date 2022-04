Consigli per principianti: gestione del denaro nei casinò online

Gestire il proprio denaro quando si gioca d’azzardo non è semplice. Ecco alcuni consigli per voi. Il gioco del casinò online, ormai sempre più diffuso, è un’attività che attrae un gran numero di persone. Molte altre invece sono un po’ restie ad avvicinarsi per il timore di rimanere ingabbiati in un’attività che può portare a rischiare e perdere grandi somme di denaro e sfociare nella ludopatia.

Questo però non significa che non possiamo dedicarci tutti a giocare ai migliori casinò italiani, ma semplicemente che è bene imparare alcune regole e seguire alcuni consigli per non rischiare più di quanto abbiamo disponibile.

Imparare a gestire il bankroll

Per aiutarci a consigliarvi in questo ambito, abbiamo chiesto aiuto alla nostra ospite, Valeria Endrizzi, che, essendo molto appassionata di giochi al casinò e tendenze sul web, ha scritto moltissimi articoli, che puoi trovare qui, ed è anche un’ottima fonte di suggerimenti.

Cos’è il bankroll?

Innanzitutto dobbiamo analizzare meglio il significato di questo termine. Il bankroll non è altro che un quantitativo di denaro che noi stabiliamo di poter rischiare (ed eventualmente perdere, non dimentichiamocelo) in un determinato periodo di tempo, che potrebbe essere un mese. Siamo noi a stabilire l’ammontare di questo quantitativo, in relazione alle nostre possibilità.

Come decidere l’ammontare del bankroll?

Questo dipende solo da voi. Quando stabilite una cifra, dovete sempre dare per scontato che la perderete. Non perché questo accada sempre, ma semplicemente perché la possibilità è reale, e non possiamo rischiare soldi che potrebbero invece servirci per mangiare. Dovete perciò fare i vostri conti ed usare per i casinò online solo ciò che potete permettervi di non avere più.

Come investire il bankroll?

Una volta stabilito sul totale mensile che avete a disposizione, dovete decidere quanto tempo giocare all’interno dello stesso periodo. Avete intenzione di giocare tutti i giorni? Una volta alla settimana? In occasioni particolari?

In relazione ai tempi che metterete a disposizione per giocare in rete, dovrete dividere il vostro budget adeguatamente.

Questo perché se non pianifichiamo il nostro modo di giocare, corriamo il rischio di terminare tutti i soldi nei primi due giorni e non avere altro con cui giocare per il resto del mese.

Ma come gestisco il bankroll in caso di vincita?

Fin quando i soldi in nostro possesso diminuiscono gradualmente, la gestione del denaro da usare ad ogni giocata, senza finire per sprecarlo, è abbastanza semplice, almeno sulla carta. I “problemi” arrivano nel momento in cui iniziano anche ad entrare dei soldi e non siamo più in grado di gestire il tutto nel migliore dei modi.

In questo caso potrete ricorrere a diverse strategie:

Potreste decidere di giocare solo quanto vi eravate ripromessi, e mettere da parte tutte le vincite, senza mai usarle

Potreste stabilire invece di rigiocare tutte le vincite nella stessa giornata, sempre con le stesse modalità, e giocare più a lungo

Potreste invece decidere di cambiare modalità e fare partite con puntate maggiori, sfruttando la possibilità di rischio maggiore, grazie alle vincite

Potreste invece pensare di riutilizzare le cifre solo oltre una certa cifra, o fino ad una certa cifra, e mettere da parte il resto

Le possibilità sono molteplici, e ognuna ha i suoi rischi. L’importante è avere sempre un piano pronto in modo da sapere come gestire il denaro in una situazione quale quella di una vincita, che può essere piacevole, ma anche molto rischiosa.

Ricordiamo, per potervi agevolare in questa decisione, che vi sono anche casinò con prelievo immediato, che vi danno modo di ritirare subito i vostri soldi, in modo da non essere spinti a giocarli di nuovo.

Dove posso giocare da principiante?

Se siete principianti, e se leggete questo articolo è possibile che lo siate, vorrete anche trovare un casinò che faccia al caso vostro. Ci sono casinò italiani semplici nel loro utilizzo e con la possibilità di una prova anche gratuita, che sono l’ideale per chi come voi, non è un esperto in questo ambito, e magari è anche un po’ titubante rispetto all’investimento iniziale.

Questi casinò danno modo di provare tutti i giochi in modalità gratuita, senza soldi veri, così da potervi esercitare senza rischi.

I migliori casinò per principianti in Italia sono i seguenti:

Starcasinò

888

BetWay casinò

Eurobe

LeoVegas casinò

Tutti questi casinò online offrono la possibilità di giocare in modalità demo, per poter verificare la giocabilità del sito e valutare ciò che ci piace e cosa meno, in modo da scegliere meglio poi dove investire il nostro denaro.

Conclusioni

Giocare al casinò online è un’attività divertente, che offre possibilità di vincita, ma che è sicuramente molto rischiosa. Stabilisci il tuo bankroll e metti giù un piano dettagliato prima di giocare, in modo da poterti divertire senza rischi eccessivi.