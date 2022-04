Bancomat fuori uso in diverse città, malfunzionamenti sui circuiti Intesa, Unicredit, Poste e Bnl

Bancomat fuori uso in diverse zone d'Italia. Sono tante le segnalazioni di cittadini che lamentano malfunzionamenti a partire dalle 11.45 di questa mattina con le operazioni nelle banche Intesa San Paolo, Unicredit, Poste Italiane e Bnl Pnp Paribas.



Secondo Nexi, il malfunzionamento sarebbe durato trenta minuti e già in fase di risoluzione.



Sul sito Downdetector sono riportate le segnalazioni dei problemi che non riguardano i prelievi o i pagamenti agli sportelli. Le cause del malfunzionamento potrebbero essere riferite alla piattaforma Nexi, che si occupa delle transazioni digitali per i pagamenti. Nexi ha escluso un attacco esterno.