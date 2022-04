Proposta di legge regionale d’iniziativa popolare per il contrasto al gioco d’azzardo patologico: Assistenti Sociali in prima fila

Il fenomeno del gioco d’azzardo in Italia continua a essere al centro del dibattito pubblico, nonostante i numerosi interventi a livello regionale degli ultimi anni. Recenti stime dell’Istituto Superiore di Sanità parlano di una popolazione di circa 5,2 milioni di giocatori “abituali” in tutta Italia, di cui 1,2 milioni sono da considerarsi problematici, ovvero con dipendenza. In Piemonte, si sono succedute due leggi sulla regolamentazione del gioco d’azzardo, una nel 2016 e una nel 2021. L’impianto normativo in vigore ha, nei fatti, smantellato quello precedente. Questa operazione ha mobilitato molte realtà che da anni si battono sul fronte della dipendenza da gioco, perciò il percorso di confronto e dialogo strutturato per una nuova proposta non è mai stato interrotto. Tra le realtà che in questi anni si sono mobilitate, vi è l’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte. Più volte i professionisti dell’aiuto sono intervenuti sul tema del gioco d’azzardo patologico, ponendo all’attenzione delle istituzioni e dei media i rischi e gli esiti che eventuali scelte orientate verso una linea più morbida potevano produrre, vanificando di fatto i risultati ottenuti dalla normativa del 2016, in favore di quella del 2021. L’Ordine, già nel giugno del 2021, partecipò alla consultazione sul disegno di legge regionale n. 144 “Contrasto alla diffusione del Gioco d’azzardo patologico (GAP)”, mettendo in evidenza diverse criticità, tra cui per esempio l’annullamento del distanziometro.

Per queste ragioni la proposta di legge di iniziativa popolare dal nome “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”, nasce per recuperare i progressi del 2016, che segnavano un netto miglioramento nel contrasto al gioco patologico. Il progetto, che vede tra i promotori anche l’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte, dovrà ottenere 8.000 firme in 6 mesi, necessarie per intraprendere un percorso virtuoso che, oltre a tutelare le fasce più fragili della popolazione, dia la possibilità di continuare a migliorare il cammino iniziato con l’approvazione della legge regionale 9/2016, ottimo punto di partenza come efficacia riguardo la diminuzione dei soldi giocati e le perdite da gioco, il ridimensionamento del numero di utenti presso il SerD per patologia da gioco e il numero minore di slot presenti sul territorio.