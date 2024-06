Una granata, due bombe a mano e una pistola: piccolo arsenale della Seconda Guerra mondiale ritrovato in un fienile

Dopo quello di ieri trovato in un camino di un'abitazione nel quartiere San Salvario del capoluogo, questa mattina gli Artificieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Torino hanno fatto il loro intervento in un fienile di Foglizzo , dopo la segnalazione di una residente del posto.

Fine settimana "di fuoco" quello nel capoluogo piemontese e in provincia dove, nelle ultime 24 ore, sono stati ritrovati dei residui bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale.

Gli artificieri, a seguito di sopralluogo, hanno rinvenuto un piccolo arsenale: una granata, due bombe a mano, una pistola, sei caricatori per fucile mitragliatore, 153 proiettili calibro 9 e 27 proiettili dal calibro 7,62. Tutti i reperti sono stati messi in sicurezza e acquisiti dai Militari per il successivo smaltimento.