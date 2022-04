Tensione e clacson in corso Re Umberto: controviale bloccato per la rimozione di una vettura

Un carro attrezzi in azione, una manovra non semplice e tempi che si allungano per recuperare una vettura parcheggiata. Sono i tre ingredienti che questa mattina hanno bloccato il controviale di corso Re Umberto in direzione piazza d'Armi.



Tante le macchine ferme, con i guidatori che hanno aperto la portiera e sono scesi a controllare cosa stesse succedendo. La spiegazione? Semplice: un carro attrezzi era impegnato nel recupero di una macchina, ma la posizione - sia per la larghezza ridotta del controviale, sia per la presenza delle altre vetture, disposte a lisca di pesce - non era delle più semplici.



Ecco dunque che nel giro di poco si è creato un ingorgo, che ha costretto gli uomini della Polizia Municipale a intervenire per placare gli animi e spiegare la situazione. Sono volate anche parole grosse, mentre le vetture hanno poi deciso di incolonnarsi in retromarcia per inserirsi al primo ingresso possibile sul corso centrale.