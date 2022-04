25 aprile: si torna a celebrare in presenza al Polo del '900

Si ritorna a festeggiare in presenza l’anniversario della Festa di Liberazione al Polo del ‘900. Dal 13 aprile al 15 maggio, gli spazi dei palazzi juvarriani di Via del Carmine e alcuni luoghi cittadini diventano il punto di riferimento per ricordare e condividere storie, insegnamenti e valori di una data fondante della libertà di cui godiamo oggi.

Le iniziative realizzate dal Polo del ‘900 e dagli Enti partner per la Festa di Liberazione 2022 sono sostenute dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte.

Presentazione di libri, concerti e mostre che aprono un percorso di riflessione quanto mai attuale.

"Il programma di iniziative di quest’anno non sarebbe forse così vasto se non fosse che una guerra si sta combattendo in Europa a 77 anni dai giorni della Liberazione. – spiega Sergio Soave, presidente del Polo del ‘900 – Le riflessioni molteplici e i rimandi a quell'epoca a un tempo tragica e gloriosa non sono tutti coincidenti, come è giusto che accada là dove la libertà di parola, di pensiero e di associazione politica è ancora praticabile".

Per tutto il programma: http://www.cr.piemonte.it/web/comunicati-stampa/comunicati-stampa-2022/531-aprile-2022/10747-festa-della-liberazione-2022