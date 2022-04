A Nichelino nasce la nuova sede del comitato di quartiere Juvarra

Dopo 14 mesi di attesa, finalmente è arrivato il gran giorno. Domani, sabato 16 aprile, a Nichelino viene inaugurata la nuova sede del Comitato di Quartiere Juvarra.

14 mesi fa la posa della prima pietra

La posa della prima pietra era avvenuta nel febbraio dello scorso anno, con il sindaco Giampiero Tolardo che parlava di un'opera attesa dalla città almeno da 15 anni. Per un curioso scherzo del calendario, fu anche l'ultima uscita fatta assieme all'allora vice Filippo D'Aveni, con il quale poche settimane dopo si consumò lo strappo che portò lo stesso D'Aveni a correre poi con il 'Polo delle Primarie', sostenendo la candidatura di Sara Sibona.

Riqualificato il giardino di via Stupinigi

La struttura è situata nel giardino di via Stupinigi all'incrocio con via XXV Aprile. Juvarra era l'unico quartiere che non aveva ancora una struttura pari a quella degli altri comitati. L’intervento ha permesso di riqualificare il giardino mediante la realizzazione di un punto di ristoro e di incontro, un gazebo, da adibire al servizio del quartiere. Il nuovo gazebo sarà a pianta quadrata, con una superficie di circa 150 metri quadri, alla quale si aggiunge su tre lati una superficie coperta con funzione di portico.

"Data risposta ai bisogni dei residenti"

"Con il taglio del nastro della nuova Casa del Quartiere Juvarra - spiegano il sindaco Tolardo e l'assessora Giorgia Ruggiero - diamo una risposta reale agli abitanti ai residenti e a tutta la cittadinanza. Finalmente svincolati dalle restrizioni imposte dalla pandemia, inauguriamo la neonata sede del Comitato, la cui struttura è stata ultimata già a fine 2021, per dare ai cittadini non solo un luogo di incontro, ma un punto di riferimento all’avanguardia da destinare alle attività sociali e culturali".