Salvai si dimette da sindaco di Pinerolo: la palla alla maggioranza

Luca Salvai si è dimesso stamattina da sindaco di Pinerolo. Il primo cittadino aveva annunciato la decisione sulla sua pagina Facebook, dopo la commissione di ieri che doveva trovare una casa per l’Eurospin Ford Sara Pinerolo, che ha conquistato la promozione in A1 femminile.

Ora la palla è in mano alla maggioranza, che si sta già riunendo (Giunta e capigruppo) per un chiarimento. Salvai ha lasciato una proposta sul volley, che prevede un accordo con Villafranca Piemonte e una scelta condivisa, e attende una risposta per mercoledì: ha infatti 20 giorni di tempo per ritirare le dimissioni e tornare alla guida del Comune. Intanto la Giunta si è schierata dalla sua parte, con un comunicato che si conclude con “Le scelte dell’Amministrazione devono tenere conto degli interessi dell’intera collettività e degli interventi già programmati.

La Giunta è compatta e sottoscrive le dichiarazioni rese in sede di Commissione da Luca Salvai, risultato di un confronto e di una disamina continui. Pur condividendo l’entusiasmo per la promozione dell’Union Volley in A1, come già esplicitato dal sindaco ‘Dobbiamo cercare di tenere tutto insieme’”.

Intanto arrivano le prime reazioni politiche, come quella dell’onorevole Gualtiero Caffaratto della Lega: “Le dimissioni di Salvai certificano il fallimento politico di chi evidentemente non era in grado di amministrare Pinerolo. La vicenda dell'impianto sportivo per il volley, struttura evocata da anni e mai realizzata, a riprova di un lassismo imperdonabile, è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Peraltro, poche ore prima di assumere questa decisione, lo stesso sindaco aveva accolto la proposta del consigliere della Lega Fioravanti Mongiello, che sta all'opposizione, di realizzare una struttura smontabile da collegare con l'attuale palazzetto dello sport. Una soluzione concreta ed efficace, che purtroppo non potrà essere messa in pratica per responsabilità esclusiva della Giunta Salvai”.