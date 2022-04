Meteo: qualche nuvole tra oggi e domani, ma la Pasquetta sarà all'insegna del bel tempo

Tempo instabile a Pasqua, bello a Pasquetta. Lo dicono le previsioni meteo per il weekend, elaborate da DataMeteo.

Temperature in calo per l’ingresso di aria più fresca da est, in particolare da domenica, ma sarà un ritorno alle medie del periodo. A causa di questo cambio d’aria saranno possibili piogge soprattutto sulle aree alpine tra la sera di sabato e la notte di domenica.

Al Nord Ovest avremo questa situazione: oggi, sabato 16 aprile

Oggi inizialmente sereno o poco nuvoloso, aumento della nuvolosità dal tardo pomeriggio a partire da est, con nuvolosità più estesa a ridosso della Alpi occidentali in serata, dove saranno probabili piogge, minori le probabili di precipitazioni in città. Minime piuttosto alte domani mattina con valori intorno 13 °C. Temperature massime in leggero calo fino 22/23 C°. In calo più deciso dalla sera per aria più fresca da est. Venti inizialmente deboli, poi in rinforzo dal pomeriggio dai settori nordorientali.

Domenica 17 aprile - Pasqua

Residue piogge su alpi occidentali al mattino, cielo che si aprirà gradualmente da est lasciando spazio a una giornata più soleggiata. Temperature in calo nelle minime (8/10 °C) e nelle massime (17/19 °C). Venti deboli ancora dai quadranti nordorientali.

Lunedì 18 aprile – Pasquetta

Bel tempo e temperature ancora fresche al mattino, ma con massime in leggero rialzo e valori fino 20/22 °C. Venti assenti o deboli di direzione variabile.

Tendenza successiva

Sembra profilarsi una settimana più movimentata dal punto di vista delle piogge, ma la tendenza è ancora da confermare.