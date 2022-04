Collegno, messaggio inquietante al fianco dell'ordigno inesploso: "Amici di Putin morirete"

Accanto alla scatola che conteneva la bomba a mano da esercitazione trovata questa mattina nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale Piazza Paradiso di Collegno, a pochi passi dalla metropolitana, è stato trovato dagli inquirenti un messaggio a dir poco inquietante: "Bas...di comunisti dovete morire tutti, siete amici di Putin e traditori. Prima o poi ci vendicheremo".

Messaggi contro il leader russo erano stati trovati nelle settimane scorse a Torino, in zona Filadelfia e dalle parti del Campus dell'Università, ma il tono non era mai stato così duro e minaccioso. Dopo la segnalazione di un cliente, il parcheggio è stato chiuso per sicurezza e sono intervenuti gli artificieri.

L'ordigno, su cui sono in corso accertamenti, non avrebbe comunque creato danni, visto che sarebbe una granata di tipo Od82, in uso all'Esercito, ma che può essere trovata senza carica esplodente anche sul mercato per collezionisti. Sull'accaduto, in ogni caso, adesso indagano i carabinieri.