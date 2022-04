Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, sabato 16 aprile, in una pizzeria di Pino Torinese, sulla SS10 in via Traforo.

Secondo una prima ricostruzione a prende fuoco sarebbe stata la cappa della griglia del locale. Sul posto sono subito giunti i Vigili del fuoco: due persone sono rimaste lievemente intossicate.