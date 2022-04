Unc Piemonte e Phoenix Srl insieme in aiuto di consumatori, privati e imprese

“ Unc Piemonte opera da sempre nell’attuazione di corrette strategie di prevenzione del contenzioso, fornendo ascolto preventivo, indirizzo e supporto legale sui più svariati fronti. Ed è in questo senso che s’inserisce la nuova collaborazione ufficializzata con la stipula del protocollo d’intesa tra il Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, la Delegazione di Pinerolo UNC e la Phoenix S.r.l.s., Società fondata e guidata dalla dottoressa Patrizia Culasso, specializzata in servizi Caf e Patronato sia alle persone fisiche che ai piccoli artigiani, commercianti e soggetti d’impresa ”. Lo rende noto l’avvocato Patrizia Polliotto , Presidente del Comitato piemontese di UNC, da Lei fondato nel 2010.

“La collaborazione con la Phoenix S.r.l.s., che ringraziamo per il suo prezioso e concreto supporto alla nostra associazione in un momento così delicato dell’economia e della storia del Paese, è uno strumento per ampliare i servizi della nostra associazione offrendo agli associati di UNC Piemonte delle sedi di Torino e Pinerolo e agli assistiti della Phoenix S.r.l.s . dei vantaggi personalizzati per i servizi resi ”, afferma l’avvocato Samuele Perassi , Responsabile di Unc Pinerolo coadiuvato dalla dottoressa Jessica Campolongo .

“Siamo fieri e onorati di entrare nella rosa dei collaboratori del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori. Una via maestra per essere ancora più vicini a cittadini e imprenditori nel muoversi con disinvoltura ed efficacia in un mondo burocratico complesso e che, se ben gestito, può offrire moltissime e utili agevolazioni, specie in una fase di transizione complessa quale quella in corso”, conclude entusiasta la dottoressa Patrizia Culasso, Amministratore di Phoenix S.r.l.s.