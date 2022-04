Nichelino si appresta a celebrare la Festa del Libro e della Lettura

A Nichelino è iniziato il conto alla rovescia per l'inizio della IX edizione della “Festa del Libro e della Lettura”, la manifestazione organizzata dalla Biblioteca Civica Giovanni Arpino che promuove la cultura in città.

Oltre un mese di eventi, letture e incontri

Da sabato 23 aprile a martedì 31 maggio il ricco programma proporrà letture, proiezioni, presentazioni di nuovi libri e incontri con importanti firme contemporanee, con cinque date pensate in sinergia con il Salone OFF – Salone Internazionale del Libro di Torino.

L’inaugurazione è fissata per sabato 23 alle ore 17.45 in Piazza Di Vittorio, con i saluti delle autorità locali e delle associazioni coinvolte. A seguire, l’aperitivo con Enrico Pandiani che presenterà il suo ultimo lavoro Fuoco (Rizzoli, 2022).

Focus su Beppe Fenoglio e Notte Bianca in Biblioteca

Questa edizione, che avrà un focus su Beppe Fenoglio in occasione del centenario della nascita, al quale è dedicata, da martedì 20 a sabato 30 aprile, la mostra bibliografica F(en)oglio, vedrà presenti, tra gli altri, gli autori Carlo Greppi, Serena D’Angelo, Massimo Tallone e Maurizio De Giovanni.

Prevista anche la “Notte Bianca in Biblioteca” (martedì 17 maggio) e diversi appuntamenti per i bambini e i ragazzi: dalle letture all’aria aperta di BombettaBook (sabato 7 maggio) alla “Giornata della Lettura nelle scuole” di lunedì 23 maggio, fino alle lezioni e agli incontri con autori di libri per ragazzi: progetti che, attraverso la collaborazione con le scuole, hanno come obiettivo avvicinare e incentivare i più giovani al libro e alla lettura. Chiuderà il programma, martedì 31 maggio alle ore 17.30, la “Passeggiata letteraria” curata da Gianni Villa, autore di Storie di Nichelino. Un cascinale che diventa città".

Tolardo: "Libri e letture doni preziosi e senza tempo"

"Festeggiare la lettura e il libro – spiega il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo – non significa solo celebrare un’arte, la letteratura, e un dono prezioso e senza tempo, il libro. Significa condividere la cultura, trasmettere i valori della libertà alle nuove generazioni. La lettura, così come la scrittura, contiene in sé il significato più nobile di democrazia e libertà. Con tale spirito sono stati pensati questa Festa e questo programma: per dare a tutti, grandi e piccoli, la possibilità di scoprire o riscoprire la bellezza dei libri e del loro mondo. Un mondo che va protetto sempre. Come la libertà".