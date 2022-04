A Pasquetta in giro per musei a Torino e provincia: da Leonardo al Castello di Vinovo, tante le occasioni

A Pasquetta in giro per musei a Torino: da Leonardo al castello di Vinovo, tante le occasioni

Questo lungo weekend prosegue fino ad oggi, lunedì 18 aprile, con una Pasquetta all'insegna di aperture straordinarie nei principali musei e castelli di Torino e provincia, che permetteranno di trascorrere un fine settimana all'insegna dell'arte e della cultura.

Dalla mostra su Leonardo da Vinci alla Biblioteca Reale fino ai pic-nic al Castello di Pralormo in occasione di Messer Tulipano. Novità di quest'anno una navetta organizzata dalla Città Metropolitana per andare a visitare la mostra al Castello di Vinovo.

MOSTRE ED EVENTI

A TU PER TU CON LEONARDO

Fino al 25 aprile

A tu per tu con Leonardo è il secondo appuntamento per la rinnovata modalità esposizione dell’importante nucleo di opere di Leonardo da Vinci conservate nella Biblioteca Reale di Torino. I visitatori potranno così ammirare il celebre Autoritratto e lo studio sul Volo degli uccelli

Info: Biblioteca Reale, piazza Castello 191, https://museireali.beniculturali.it/biblioteca-reale/

MESSER TULIPANO - PIC NIC

Lunedì 18 aprile

La Pasqua porta grandi novità a Messer Tulipano, la manifestazione nel parco del castello di Pralormo, che annuncia da 22 anni la primavera con la straordinaria fioritura di oltre 100.000 tulipani e narcisi. Per la prima volta I visitatori potranno ammirare a fondo parco i tulipani spontanei, fioriti nella collina dell'Azienda Agricola, che circonda il Castello. In quest’area, i visitatori possono fare picnic sui prati. Nella serra antica francese, appositamente per la Pasqua, viene presentato per la prima volta il ''geranio tulipano'', una varietà particolare di geranio che a differenza dei fiori che vediamo abitualmente fiorisce a mazzetti di piccoli tulipani.

Info: Castello di Pralormo, Via Umberto I 26, www.castellodipralormo.com -

ARTE A 33 GIRI

Fino all'11 settembre

Circa 150 copertine di vinili disegnate da artisti che vanno da Matisse fino a Banksy sono in mostra allo Spazio Musa fino all’11 settembre. Un percorso su due piani che racconta la storia della musica di autori come i Red Hot Chili Peppers ma anche Loredana Berté, John Cale, fino agli 883, passando attraverso le copertine che li hanno resi celebri in tutto il mondo.

Info: Spazio Musa, via della Consolata 11, https://spaziomusa.net/mostre-2/arte-a-33-giri

"KILLER CUPIDO" E "SALAMANDRIA" DI NAZARENO BIONDO

Fino a luglio 2022

Il Gruppo Building prosegue il ciclo di arte pubblica contemporanea esponendo un corpus di opere di Nazareno Biondo. L’installazione si articola in due sculture, "Killer Cupido" e "Salamandrida" che come da regola nella produzione dell’artista, sono il risultato della lavorazione del marmo: il primo cuore è in marmo bianco di Carrara, trafitto da una freccia in acciaio, il secondo cuore è in marmo nero di Portoro e oro zecchino.

Info: Domus Lascaris, Via Lascaris, 7, https://building.it/project/lascaris/

PLAY - DOMENICHE IN GIOCO

Lunedì 18 aprile

Con il weekend di Pasqua prendono il via le Domeniche del Gioco, il programma di attività di gioco e spettacoli ambientati nei Giardini della Reggia di Venaria tutte le domeniche e i festivi, fino al mese di ottobre. Nelle giornate di Pasqua e di Pasquetta i Giardini si animano con attività circensi e di giocoleria, ispirate alle mostre in corso nelle Sale delle Arti: Dalle piazze alle Corti e Foto in Gioco! L’intero weekend delle festività di Pasqua prevede inoltre un programma di laboratori dedicati ai bambini e alle famiglie, oltre a vedere il ritorno del Teatro d’Acqua della Fontana del Cervo nella Corte d’Onore e del trenino La Freccia di Diana, che accompagna i visitatori lungo le splendide scenografie dei Giardini. Per l’occasione la Reggia, le mostre e i Giardini prolungano il loro orario di apertura fino alle 19.30.

Info: La Reggia di Venaria, Piazza della Repubblica, 4, http://www.lavenaria.it/

IL MEMORY ALLA PALAZZINA DI STUPINIGI

Lunedì 18 aprile

Il “Memory della Palazzina” è una visita-gioco per tutta la famiglia per imparare a “vedere” i piccoli e grandi particolari nelle decorazioni delle sale della palazzina di caccia di Stupinigi. Il percorso interattivo è anche una sfida: si distribuiscono le carte e si sfida la memoria per imparare la storia di un luogo, giocando, in occasione dei giorni di Pasqua e Pasquetta. Durata: 1 ora circa.

Info: Palazzina di Caccia di Stupinigi, Piazza Principe Amedeo 7, www.ordinemauriziano.it

CASTELLI APERTI

Lunedì 18 aprile

Riparte Castelli Aperti, la tradizionale rassegna che prevede l’apertura dalla primavera all’autunno di una ottantina tra dimore storiche, musei, palazzi, giardini e torri. Saranno numerose le proposte per scoprire nelle giornate di Festa l’immenso patrimonio artistico, storico e culturale piemontese. Giunta alla sua 27esima edizione, Castelli Aperti è una iniziativa longeva che ogni anno cerca di rinnovarsi per valorizzare e per fare conoscere al visitatore un territorio che rappresenta un unicum in Italia, per quanto riguarda storia e ricchezza artistica e architettonica.

Info: www.castelliapertiblog.<wbr></wbr>it/

SERVIZIO NAVETTA PER "TESORI D'ARTE AL CASTELLO DI VINOVO"

Lunedì 18 aprile ore 14

Per tre giornate festive ad aprile, maggio e giugno la Città Metropolitana di Torino mette a disposizione un servizio gratuito di navetta per quanti, partendo da Torino, scelgono di andare alla scoperta del maniero alle porte del capoluogo e visitare la mostra "Il Rinascimento in Piemonte. Tesori d'arte al Castello di Vinovo". Il servizio di bus navetta istituito in via sperimentale dalla Città Metropolitana di Torino è organizzato con la partenza da piazza Bengasi, al capolinea della linea 1 della metropolitana, raggiungibile comodamente sia con l’auto privata che con i mezzi pubblici. I bus navetta si fermano in piazza Rey a Vinovo, davanti al Castello. La prima data utile per utilizzare il servizio sarà il lunedì di Pasquetta, 18 aprile, partenza alle 14 da piazza Bengasi e ritorno da Vinovo alle 17.

Info: cultura@comune.vinovo.to.it.

SPETTACOLI

CINEMA PER L'UCRAINA

Fino al 19 maggio

L’Associazione Museo Nazionale del Cinema (AMNC), grazie al sostegno dell’European Cultural Foundation, propone alla città il progetto “Cinema per l'Ucraina”: una rassegna cinematografica che si articola in sei appuntamenti ogni giovedì sera, per riflettere sul terribile conflitto in corso in Ucraina attraverso lo sguardo di registi, sia ucraini che italiani, che negli ultimi anni hanno raccontato, con attenzione e partecipazione, storie, vite e persone di quella terra che ora tutti iniziamo a conoscere. Le proiezioni della rassegna sono a ingresso libero, con la possibilità di fare delle offerte Up to You a sostegno di alcuni progetti specifici promossi da alcune organizzazioni del territorio attive per gestire questa emergenza umanitaria.

Info: www.amnc.it

MUSEI APERTI

MUSEO DEL CINEMA

Il Museo Nazionale del Cinema sarà regolarmente aperto con orario 9-19. Oltre alla ricca collezione permanente sarà possibile visitare la grande mostra Dario Argento - The Exhibit. Al piano accoglienza della Mole Antonelliana è allestita la mostra Diabolik alla Mole. Sono previsti laboratori e visite guidate

Info: Museo dei Cinema, Via Montebello, 20, 1, https://www.museocinema.it/it

PALAZZO MADAMA, GAM E MAO

Durante le festività di Pasqua, del ponte della Festa della Liberazione e della Festa del Lavoro la GAM, il MAO e Palazzo Madama saranno aperti: l’occasione giusta per visitare le mostre, le collezioni e partecipare a tutti gli eventi in programma.

Info: https://www.fondazionetorinomusei.it/it

FAI - CASTELLO DI MASINO

Speciali visite guidate al Castello e Parco di Masino a Caravino, dove si visiteranno le cantine storiche e il vigneto e si ammireranno le fioriture nel parco monumentale e dove, il Lunedì dell’Angelo, si potrà gustare un buon picnic e partecipare alla caccia alle uova e agli scacchi giganti. Con il Patrocinio della Città Metropolitana di Torino e del Comune di Caravino.

Info: Castello di Masino, Via del Castello, 1, https://fondoambiente.it/luoghi/castello-e-parco-di-masino

MUSEI REALI

In occasione delle festività pasquali, i Musei Reali resteranno aperti anche lunedì 18 aprile (chiusura settimanale mercoledì 20). Tra le principali novità, è visitabile la Galleria Archeologica: un’inedita sezione permanente del Museo di Antichità, dedicata alle civiltà del Mediterraneo antico, dove sono esposti reperti di rara bellezza e di inestimabile valore storico. I visitatori potranno ammirare più di mille oggetti raccolti in oltre quattrocento anni di collezionismo sabaudo.

Info: https://museireali.beniculturali.it/