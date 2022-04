La Pasquetta culturale di Torino: coda fuori dal Museo del Cinema, Egizio e Museo del Cinema sold out

Al Museo Egizio sold out

Non solo parchi: anche il centro di Torino, infatti, è stato invaso dai turisti e da chi ha deciso di trascorrere la Pasquetta in città per musei o a passeggio tra le piazze auliche e le vie dello shopping con i negozi e i bar aperti.

Code davanti al Museo del Cinema

Per quanto riguarda i musei, una lunga coda di persone si è formata fuori dalla Mole Antonelliana fin dalle prime ore d'apertura davanti al Museo del Cinema, una delle principali attrazioni culturali della città. L'attrazione dentro la Mole segna il tutto esaurito, con 14mila presenze registrate nel Ponte. "Sono numeri che ci riportano al periodo pre pandemia - sottolinea il presidente Enzo Ghigo -, con un turismo prevalentemente italiano e una buona presenza di stranieri".

Particolarmente positiva anche la Pasquetta dell' Egizio, dove un cartello posizionato fuori dall'ingresso principale ha annunciato il sold out di prenotati: ottimi i numeri fatti durante l'intero weekend, con un totale di 18643 visitatori totali: "I dati registrati - fanno sapere dalla direzione - cominciano ad avvicinarsi a quelli pre Covid: nel 2019, infatti, l’Egizio fu visitato a Pasqua da 21.750 persone".

A Camera circa 1.500 visitatori

Situazione decisamente più tranquilla, infine, nelle altre location: dai Musei Reali alla mostra di Vivian Maier a Palazzo Chiablese non si sono registrate code e gli ingressi sono stati più scorrevoli. Tra venerdì e lunedì sono state 5.888 le persone che hanno visitato le collezioni permanenti e le mostre in corso della GAM, del MAO e di Palazzo Madama.

A CAMERA sono stati circa 1.500 i visitatori, tra i quali numerosi turisti, che hanno scelto di scoprire la mostra "Capolavori della fotografia moderna 1900-1940. La collezione Thomas Walther del Museum of Modern Art, New York” in questo fine settimana pasquale.

Al MAUTO circa 6.500 visitatori

Ottimo risultato per il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile durante le festività pasquali: da venerdì 15 a lunedì 18 aprile i visitatori sono stati circa 6.500.





Musei Reali: un fine settimana sopra quota 11mila

Successo anche per la proposta culturale dei Musei Reali di Torino che nel weekend di Pasqua hanno accolto oltre 11 mila visitatori.