Dal 6 maggio al via la 68esima edizione del Carnevale di Rivoli

E’ in programma a partire dal pomeriggio di venerdì 6 fino a domenica 8 maggio 2022 il “68° Carnevale di Rivoli” organizzato dalla Pro Loco di Rivoli in piazza Aldo Moro dove sono previsti: Masterchef d’Europa ed eccellenze gastronomiche europee; carnevale dei bambini con sfilata a partire dalla Chiesa di Santa Maria della Stella e arrivo in piazza Aldo Moro; attrattive varie (mongolfiera, spettacoli musicali e giostre); sfilata dei carri con partenza da via Nizza e arrivo in piazza Aldo Moro nella giornata di domenica 8 maggio 2022; chiusura con spettacolo di fontane luminose.

h 15,00 sfilata carri con partenza da via Nizza e arrivo in piazza Aldo Moro

Il Sindaco Andrea Tragaioli afferma: “ Sono lieto di comunicare il ritorno dello storico Carnevale di Rivoli che è stato possibile organizzare nuovamente dopo il periodo di black-out dovuto al protrarsi della pandemia da Covid 19. Gli appuntamenti che sono stati pianificati nei 3 giorni in calendario riporteranno allegria e colore e la possibilità per i bambini di festeggiare con maschere e coriandoli all’ insegna della spensieratezza. Un grazie sentito alla Pro Loco ed a tutti coloro che hanno collaborato. Il miglior Carnevale è quello che auguro alle famiglie perché possano trascorrere nuovamente momenti di divertimento insieme facendo festa con i bimbi ”.

Aggiunge il vice sindaco Laura Adduce: “Questa festa è sempre stata fonte di divertimento e gioia per i cittadini rivolesi ma l’ emergenza sanitaria ne aveva imposto l’ interruzione. La pandemia ha negato alla Città i sorrisi, lo stupore, l’ allegria, soprattutto dei bambini che in genere attendono con impazienza questo evento perché consente loro di dare sfogo alla fantasia con i travestimenti. Per sopperire a questa mancanza, quest’anno abbiamo deciso di apportare diverse novità e la manifestazione “Il Carnevale delle due province Rivoli & Saluzzo” si svilupperà in tre giorni: 6-7-8 maggio con una serie di appuntamenti interessanti”.

“Cerchiamo di festeggiare il Carnevale in maniera diversa rispetto alle edizioni precedenti perché centro di tutto sarà piazza Aldo Moro – spiega la Presidente della Proloco Rosi Donvito – Per la prima volta il Carnevale coinvolge tutti i quartieri, il Carnevale dei bambini con la loro sfilata termina in piazza dove proseguono i giochi e lì si conclude anche la sfilata dei carri oltre ad essere luogo dei vari appuntamenti in programma”.