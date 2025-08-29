La fine di agosto regala un po' di stabilità su Torino e provincia: ma da lunedì ricomincia il maltempo e torna la pioggia

Ultimo weekend di agosto più stabile. Oggi ancora un po' di rovesci e temporali, sabato e domenica temporanea situazione di stabilità e bel tempo. Lunedì nuova perturbazione con maltempo più diffuso.

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi cielo irregolarmente nuvoloso, con piogge, rovesci o temporali generalmente isolati nelle ore pomeridiane e principalmente sui rilievi. Tra sera e notte saranno più presenti sulle aree di pianura, con più probabilità su pianure nordorientali. Temperature in linea con il periodo, con massime tra 25 e 26 °C.

Venti al mattino assenti o deboli variabili. Dal pomeriggio moderati o localmente forti occidentali su Alpi occidentali, ancora deboli variabili in pianura.

Sabato 30 e domenica 31 agosto un temporaneo rinforzo dell'alta pressione garantirà tempo stabile per l'ultimo fine settimana di agosto, anche se non sempre pieno di sole.

Temperature massime in leggero aumento con punte fino 27°/28°C, mentre le minime scenderanno un po' grazie al cielo più sereno e all'accorciarsi delle giornate. Valori compresi tra 16 e 17 °C.

Venti generalmente deboli sudorientali.

Da lunedì 1 settembre l'autunno meteorologico inizierà con buone probabilità all'insegna del maltempo, con una perturbazione di passaggio già dalle ore notturne. Le precipitazioni al momento sembrano colpire più le zone alpine che le pianure, ma per i dettagli dobbiamo aspettare i prossimi aggiornamenti.

Per maggiori approfondimenti sulle previsioni legate alla zona di Torino e provincia è possibile consultare il sito di Datameteo.