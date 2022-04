Dopo due anni di stop, torna "Torino che legge": rose in regalo con i libri e anteprima del Festival dell'Economia

Giunta alla sesta edizione, la manifestazione coinvolgerà l'intera città dal centro alle periferie. Previsti più di 300 appuntamenti fra reading, incontri con l'autore, attività formative, musica, convegni e iniziative per grandi e piccini, realizzati in spazi pubblici e privati: biblioteche, librerie, scuole, musei, teatri, case del quartiere, enti, associazioni e fondazioni, circoli, piazze, corsi, giardini, metropolitana e tram storico.

Dopo due anni di pausa forzata, dal 22 al 30 aprile torna "Torino che legge" , manifestazione nata per celebrare la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore istituita dall’UNESCO il 23 aprile.

Al centro della sesta edizione gli anniversari

Tema della nuova edizione sono gli anniversari: dai 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini a quelli di Mario Lodi, dai 100 anni dalla nascita di Beppe Fenoglio ai 120 di Carlo Levi e Ada Gobetti. Il 23 aprile si apre con un ideale gemellaggio con la Catalogna: tutti coloro che acquisteranno un libro, nelle trenta librerie aderenti, riceveranno una rosa. Alle 17.30 in contemporanea in tutte le librerie CoLTI, librai e lettori faranno la loro Dichiarazione d’amore: 15 minuti dedicati alla letteratura, raccontando il loro rapporto con gli scrittori di cui ricorrono gli anniversari.

Collegamento con Barcellona per Sant Jordi

Alle ore 11 la Civica Centrale ospita l’incontro Torino: viaggio nella città che legge, volto ad analizzare lo “stato dell’arte” e a programmare nuovi interventi: in conclusione collegamento video con la Libreria Le Nuvole di Barcellona, in occasione della tradizionale festa catalana di Sant Jordi.

Anteprima del Festival Internazionale dell'Economia

Fra i moltissimi appuntamenti, martedì 26 aprile alle 18.30 nello spazio di Cumiana15, Capitolo 3, un incontro proposto dal ‘supergruppo di lettura’ formato dai librai delle nove librerie indipendenti della Circoscrizione 3 (Belgravia, Binaria, Bufò, Byblos, Donostia, Melograno, Oltre il catalogo, Pantaleon, Sturiellet). Anteprima poi del Festival Internazionale dell’Economia, quest’anno per la prima volta a Torino: il 27 aprile alle 17 nella civica Calvino appuntamento con Tito Boeri e Giuseppe Laterza.

Incontro su "Salvarsi a vanvera"

Paolo Colagrande, giovedì 28 alle 18 alla Biblioteca civica Centrale, parlerà con Elena Loewenthal e gli studenti e le studentesse dell’Istituto Avogadro, del suo Salvarsi a vanvera. Un libro ricco di invenzioni, divertentissimo, un modo intelligente per esporre il “piano geniale di un pugno di ebrei padani per salvarsi la vita”. Cinque scrittrici e l’assessore Jacopo Rosatelli saranno invece i protagonisti dell’incontro previsto il 23 aprile alle 15 alla Casa del Quartiere di San Salvario. Titolo dell’incontro: Voci e idee di scrittrici per una città inclusiva.