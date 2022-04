Il giallo della gru gialla da 40 anni in via Miglietti, la paura dei residenti: "Il vento la fa muovere”

Il giallo della gru gialla dimenticata da 40 anni in via Miglietti

Lo skyline dei residenti del quartiere San Donato non sarebbe lo stesso senza la gru di via Miglietti, una presenza che da 40 anni accompagna ogni giornata del quartiere.

Dagli anni Ottanta una 'presenza fissa' in San Donato

E' infatti presente dagli anni '80 la gru gialla che in queste ultime settimane ha spaventato e non poco chi vive "sotto" il braccio giallo, di circa 50 metri, tra via Miglietti e via delle Industrie. A due passi da via San Donato. Le forti raffiche di vento degli scorsi giorni hanno infatti "spostato" il braccio orizzontale, facendolo roteare rispetto alla posizione iniziale.

La ditta garantisce sulla sicurezza della struttura

La gru, di proprietà dell'impresa Recanzone Srl, a detta del proprietari, viene utilizzata per la ristrutturazione di un edificio che affaccia sul cortile in cui la struttura movimenta materiali edili. Lo spostamento a causa del vento evidentemente non preoccupa la stessa ditta, che si trova proprio sotto alla gru e che garantisce sulla sicurezza della struttura.

Ignorata la notifica di smontaggio giunta dal Comune

Di certo la notifica di smontaggio in 30 giorni pervenuta dal Comune di Torino il 12 ottobre 2021 è stata ignorata dalla proprietà. La gru continua a rimanere al suo posto e il timore dei residenti, anche alla luce dei tragici incidenti avvenuti recentemente a Torino, è reale.

A nulla sono valsi gli esposti, le petizioni o le segnalazioni: la gru gialla di San Donato, pur girandosi a causa del vento, rimane una presenza consolidata.