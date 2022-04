Carcere delle Vallette, i detenuti chiedono di poter usare un frigo: mail e petizioni a sostegno

Mettere le cose in frigo per conservarle, soprattutto nei mesi più caldi. Un gesto banale, nella sua quotidianità. Ma che banale non è, soprattutto per chi - la quotidianità - la trascorre dietro le sbarre.



È questa la necessità segnalata di recente dalle persone che si trovano a scontare una pena detentiva al carcere delle Vallette di Torino. Sono circa 30 le persone che hanno chiesto - attraverso una petizione - di poter usufruire di questo elettrodomestico. E dal mondo della politica non mancano le voci a favore. Soprattutto dall'universo fuoriuscito dal Movimento Cinque Stelle.



"Abbiamo inviato una mail alla direttrice della Casa Circondariale Lorusso e Cotugno per sostenere la causa di circa 30 detenuti che, attraverso una petizione, hanno chiesto di potere utilizzare un frigorifero per conservare beni commestibili e deperibili in vista dell’imminente arrivo dell’estate - dice Francesca Frediani, consigliera regionale Movimento 4 Ottobre Piemonte -. Al di fuori delle mura del carcere avere a disposizione un frigorifero è una normale consuetudine ma per i detenuti, conservare del cibo fresco, è ancora un privilegio. Il documento, indirizzato all’ispettorato del Blocco B, denuncia in realtà una condizione di vita in cui, anche per soddisfare un’esigenza elementare, sia necessario uno sforzo notevole o l’apporto delle istituzioni".