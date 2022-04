Figli di coppie omogenitoriali, la ministra Bonetti: "Non è diritto di adulti, ma responsabilità verso bimbi"

"Non è un diritto degli adulti, ma una responsabilità nei confronti dei bambini". Dopo le polemiche delle scorse settimane, che hanno visto Torino in prima fila per la registrazione dei figli di coppie omogenitoriali, lo stop dalla prefettura e lo schieramento di altri Comuni come Nichelino a favore dell'atto pubblico, il tema torna d'attualità con la presenza in città di Elena Bonetti, ministra alla Famiglia e alle Pari opportunità.