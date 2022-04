In corso interventi di estirpazione della vegetazione acquatica sul Po

Sono iniziati questa mattina gli interventi di estirpazione della vegetazione acquatica sul fiume Po, nel tratto compreso tra la passerella Turin Marathon e il ponte Vittorio Emanuele I. Salvo condizioni meteo avverse le operazioni proseguiranno nei prossimi giorni, per concludersi lunedì 2 maggio.

I lavori – effettuati da una ditta specializzata con la supervisione del settore Ponti e Vie d’Acqua della Città di Torino – vengono realizzati con l’utilizzo di due apposite motobarche fresatrici, che vanno a rimuovere le radici delle piante per prevenirne la ricrescita: una novità rispetto agli interventi eseguiti gli scorsi anni, che prevedevano solo il taglio della vegetazione. Nel mese di giugno è inoltre in programma un secondo passaggio che andrà ad eliminare gli eventuali residui di vegetazione nel fiume.

Le condizioni di perdurante siccità, il caldo e le giornate soleggiate di questi mesi hanno fornito condizioni ideali per la crescita e la proliferazione della vegetazione acquatica, anticipando un fenomeno che normalmente si verifica con più evidenza nel periodo estivo.

Commenta l’assessore alle sponde fluviali Francesco Tresso: “Grazie a questo intervento libereremo il Po dalla vegetazione acquatica, che costituisce un grosso problema anche per le attività dei circoli remieri attivi sul corso d’acqua. Il periodo di siccità ha reso ancora più evidente la fragilità dell’ecosistema del fiume, che è una risorsa unica che abbiamo il dovere di tutelare e valorizzare. A questo proposito - continua Tresso - ho avviato un confronto con tutti gli attori che hanno a che fare con il fiume, per affrontare in maniera condivisa gli aspetti della sua tutela e valorizzazione, oltre alle progettualità che la Città ha in essere. Tra queste un ruolo importante riguarda il ripristino della navigabilità fluviale per scopi turistici, che verrà realizzata con criteri di sostenibilità ambientale grazie ai fondi del PNRR”.

Per garantire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, la navigazione nel tratto di fiume interessato dagli interventi sarà interdetta dalle ore 8 alle ore 17.