Incidente sulla tangenziale all'altezza di Venaria: due vetture e un mezzo pesante coinvolti, traffico rallentato

Dopo il tamponamento a catena avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 19 aprile, ancora un incidente sulla tangenziale di Torino.

Il sinistro è avvenuto poco prima delle ore 14 all'altezza di Venaria, in direzione nord, coinvolgendo due vetture più un grosso autoarticolato. Per fortuna, i conducenti delle due auto sono rimasti feriti in modo lieve, per entrambi si tratta di un codice verde.

Pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico, che ha subito notevoli rallentamenti per la messa in sicurezza dei veicoli e le code create da curiosi che si fermavano per fare foto.