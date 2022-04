Lungo Stura Lazio, 40 operai licenziati nella ex logistica Iveco: "La riorganizzazione non possono pagarla i lavoratori"

Quaranta lavoratori hanno trascorso la Pasqua con la prospettiva di perdere il proprio posto, in lungo Stura Lazio 19. Quella che una volta infatti era la sede storica di una parte della logistica di Iveco, col tempo è stata terziarizzata e gestita da KN, Kuehne Nagel: una proprietà che, a sua volta, ha appaltato alcune attività di inscatolamento e confezionamento di ricambi per autovetture alla Società Cooperativa Meridiana.



Un progressivo allontanamento dalla stanza dei bottoni che, nei giorni scorsi, ha conosciuto il suo epilogo con la lettera con cui la stessa Meridiana ha comunicato alle organizzazioni sindacali di categoria (nella coop si applica il CCNL trasporti) l’intenzione di procedere al licenziamento collettivo di 40 operai, scrivendo che la causa è da ricondurre alla “internalizzazione da parte dell’appaltante principale Iveco Group” delle attività lavorative affidate alla cooperativa.



Una decisione che ha gettato nel panico i lavoratori e scatenato l'opposizione dei sindacati. "La riorganizzazione di Iveco a Torino non può essere pagata dalle lavoratrici e dai lavoratori - dicono Fim, Fiom e Uilm in una nota unitaria -. Da decenni una parte della logistica dello stabilimento Iveco di Lungo Stura Lazio 19 è stato terziarizzato, ma come organizzazioni e Rappresentanze Sindacali chiediamo a tutte le parti interessate un incontro urgente per definire le giuste soluzioni condivise in grado di tutelare i posti di lavoro".