Nel Torinese patenti e formazione a prezzi ridotti per 14 disoccupati con "Ripartiamo insieme"

18 mesi e oltre 5mila euro per la patente da camion

"Conseguire la patente per camion - ha spiegato - richiede un percorso lungo e costoso. Un ragazzo di 21 anni, età minima per stare al volante, deve seguire una formazione di 18 mesi per avere in primis la C, per poi passare ai veicoli con rimorchio". In totale un aspirante camionista deve frequentare un corso da 280 ore, per costi che variano dai 5 mila ai 7 mila euro.