Menopausa? Parliamone. L'Asl To3 e le iniziative in occasione della Giornata della Salute della Donna

Il 22 aprile prossimo si celebra la Giornata nazionale della Salute della Donna. Per l’occasione Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, ha organizzato, dal 20 al 26 aprile, la settima edizione dell’(H) Open Week, che ha come obiettivo quello di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

L’AslTo3, attraverso l’Ospedale di Pinerolo, ha deciso di aderire all’iniziativa scegliendo di parlare di menopausa. Si tratta di un tema ancora poco affrontato nelle campagne informative sulla salute al femminile, per il quale ostetriche e ginecologhe ospedaliere hanno selezionato alcune fra le domande più frequenti poste loro dalle donne, come quelle sulle vampate di calore, l’aumento di peso, i timori legati all’assunzione di una terapia ormonale, i temi della sfera sessuale e così via. Per ogni dubbio, una risposta da parte del personale della stessa Struttura di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “Agnelli” di Pinerolo, oggi sotto la direzione del Dott. Andrea Bianciotto. Il personale della struttura offrirà inoltre, nei giorni di promozione del video, una consulenza telefonica specifica, per eventuali ulteriori dubbi o approfondimenti.