Eurovision Song Contest, il "Sorteggione" fantozziano per i biglietti omaggio ai dipendenti del Comune

Tra i dipendenti del Comune di Torino è già stato soprannominato in modo scherzoso il "Sorteggione". Il riferimento è al film "Il secondo tragico Fantozzi", dove tutti i dipendenti si riuniscono in sala mensa per la scelta dell'impiegato che deve accompagnare il Mega Direttore Clamoroso, Duca Conte Pier Carlo Ingegner Semenzara, a giocare a Montecarlo.