Italvolt: il progetto gigafactory a Scarmagno va avanti. E fissa l'obiettivo: "Produzione nel 2024"

La firma in calce al protocollo d'intesa e tre appuntamenti sul calendario: giugno 2022 per il progetto definitivo, i lavori al via a inizio 2023 e la produzione vera e propria nel 2024.

Tra treni che sono ormai passati (Stellantis, con destinazione finale Termoli) e altri che all'orizzonte non si mostrano ancora (la suggestione Audi paventata a inizio aprile), l'unica che sembra avere la carta buona in mano, al tavolo della transizione energetica, è Italvolt: la società dello svedese Lars Calstrom che ha scelto Scarmagno per installare la sua gigafactory. La fabbrica di batterie per auto.



L'accordo sottoscritto nelle scorse ore (che impegna anche Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e i Comuni di Scarmagno, Romano Canavese e Ivrea) punta a un'accelerazione burocratica e amministrativa verso la realizzazione della fabbrica. In particolare, il Protocollo di Intesa prevede l’istituzione di un Tavolo Tecnico di coordinamento che sarà presieduto da un delegato della Regione con il compito di coordinare e supportare i vari uffici istituzionali coinvolti, nell’ottica di un’efficiente azione amministrativa.



Se tutto andrà secondo i piani, il progetto Italvolt prevede di avviare la produzione di batterie a ioni di litio nella seconda metà del 2024 e conta di impiegare fino a tremila dipendenti, su una superficie complessiva di un milione di metri quadrati, per una capacità produttiva a regime di 45 GWh.