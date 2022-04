25 Aprile, a Torino torna la fiaccolata: per la Liberazione anche la Biciclettata Partigiana

Dopo due anni di stop per la pandemia, il 24 aprile a Torino torna la tradizionale fiaccolata per la festa della Liberazione organizzata dall'Anpi e dalla Città. L'appuntamento è fissato alle 20 in piazza Arbarello, da dove si partirà in direzione piazza Castello. Qui alle 20.30 è prevista un'orazione di Bruno Segre, ex detenuto politico e partigiano di "Giustizia e Libertà".

Radicali in piazza con bandiere Ucraina e Nato In piazza anche i Radicali Italiani, che saranno presenti "con le bandiere dell'Ucraina, della Nato e dell'UE, in nome della resistenza e del pieno sostegno agli ucraini sottoposti ad un attacco terribile da parte delle milizie di Putin" come ha voluto sottolineare il presidente Igor Boni. Il weekend di sostegno al popolo guidato da Zelensky prende il via domani. Sabato mattina, ha spiegato Andrea Turi dell'Associazione Radicale Adelaide Aglietta, dalle 11 alle 13 all'angolo tra piazza Castello e via Garibaldi verrà allestito un banchetto dove darà possibile firmare per l'appello "Putin all'Aja" (https://radicali.it/putin-allaja/).

"Lo Russo firmi incriminazione di Putin" Al momento a livello nazionale sono già state raccolte seimila sottoscrizioni per chiedere l'immediata incriminazione del Presidente russo per crimini di guerra e contro l'umanità. Tra i firmatari anche il sindaco di Parma Federico Pizzarotti. E Giulio Manfredi della Giunta Radicali Italiani ha lanciato un appello al primo cittadino Stefano Lo Russo perché sottoscriva la richiesta, fatta in nove lingue tra cui russo, ucraino e georgiano.

Biciclettata Partigiana Sul fronte della mobilitazione per il 25 Aprile, l' Associazione dei Sardi in Torino "Antonio Gramsci" organizza la Biciclettata Partigiana. La partenza è fissata alle 15.30, dalla sede di via Musinè, per deporre i fiori sulle lapidi dei partigiani sardi caduti.