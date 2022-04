Frasi filo-naziste in chat: chiesta la condanna per due persone a Torino

Il pubblico ministero Elisa Pazè ha chiesto la condanna a un anno 7 mesi e 10 giorni di reclusione per due persone che si scambiavano su telegram delle frasi riconducibili, secondo l'accusa, all'ideologia nazista.

Il processo celebrato con rito abbreviato è in corso al tribunale di Torino e si concluderà nelle prossime settimane. Per l'avvocato difensore però occorre evitare di correre il rischio di scivolare nel reato di opinione. La vicenda risale al 2019: il pm procede per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione etnica razziale e religiosa, ma è contestata anche l'aggravante di avere minimizzato la Shoah.

I post pubblicati dai due, nella ricostruzione della procura, si concentravano in prevalenza contro persone di colore, immigrati e rom con delle virate verso l'apologia di Adolf Hitler ("Ha fatto quello che andava fatto") e il Ku-Klux-Klan. "Ogni tanto una buona notizia" è invece stato il loro commento alla morte di un profugo.