Da Organalia all'Isola di Penda, tutti gli appuntamenti di questo fine settimana

Dopo il via della rassegna dei concerti di "Aspettando Eurovision", la città si anima con spettacoli teatro e le grandi mostre nei Musei.





MOSTRE ED EVENTI

VISITE GUIDATE A MARIA ADELAIDE D'ASBURGO LORENA

Sabato 23 aprile ore 10.30, 12, 14.30, 16

Guidati da Vittorio Emanuele II, Maria Adelaide d’Asburgo Lorena, Maria Vittoria del Pozzo della Cisterna e Amedeo di Savoia duca d’Aosta, si visiterà in esclusiva la mostra “Maria Adelaide d’Asburgo Lorena. Un angelo sul trono di Sardegna”. Nell’anno del bicentenario della nascita, la mostra alla Palazzina di Caccia di Stupinigi ripercorre la vita e la storia della “non regina d’Italia”, in quanto sposa devota di Vittorio Emanuele II che divenne Re d’Italia solo nel 1861, sei anni dopo la sua prematura scomparsa a soli 32 anni.

Info: Palazzina di Caccia di Stupinigi, Piazza Principe Amedeo, 7, https://www.ordinemauriziano.it/palazzina-di-caccia-stupinigi



ORGANALIA

Da sabato 23 aprile

Organalia celebra quest'anno il ventesimo anno di attività e apre la rassegna 2022 con un concerto di cui sarà protagonista l’Accademia Corale Stefano Tempia di Torino diretta da Luigi Cociglio, mentre alla consolle dell’organo costruito dai Fratelli Ruffatti nel 2007 siederà l'organista Luca Benedicti. L’appuntamento per il concerto inaugurale della rassegna, come sempre patrocinata e sostenuta dalla Città Metropolitana di Torino, è fissato nell’avveniristica chiesa del Santo Volto di via Val della Torre 11, progettata dall’archistar ticinese Mario Botta.

Info: Chiesa del Santo Volto, via Val della Torre 11, https://www.organalia.org/component/content/article/17.html



TEATRO

EKODANCEX10

Venerdì 22 e sabato 23 aprile ore 21

Una serata/evento per il decimo anniversario di Eko Dance Project. Il progetto artistico e didattico fondato da Pompea Santoro sarà in scena con un programma di prestigio che include una coreografia del finlandese Jorma Elo e altre di alcuni tra i coreografi che hanno caratterizzato il lavoro decennale del gruppo: Mats Ek, Paolo Mohovich, Fabio Liberti e Marco Barone.

INFO: TEATRO ASTRA, via Rosolino Pilo 6, www.fondazionetpe.it



WHEN THE RAIN STOPS FALLING

Sabato 23 aprile ore 19.30; domenica 24 aprile ore 15.30

Sta piovendo. Gabriel York aspetta l’arrivo del figlio ormai adulto, che non vede da quando questo aveva sette anni. È questo l’inizio di una saga familiare che ci porta, vertiginosamente – dal 2039 al 1959, slittando nel e con il tempo – alle soglie di un diluvio torrenziale. L'autore è l'australiano Andrew Bovell. Lo spettacolo ha ricevuto numerosi premi in tutto il mondo.

INFO: TEATRO CARIGNANO – Piazza Carignano 6 - www.teatrostabiletorino.it



NON MI PENTO DI NIENTE

Sabato 23 aprile ore 19.30; domenica 24 aprile ore 15.30

Beppe Rosso è il grande protagonista dello spettacolo del drammaturgo rumeno Csaba Székely. Al centro della storia, la vita di un ex colonnello della polizia di regime. Gravato da un passato violento, macchiato da azioni ignobili compiute per pura ideologia, il protagonista si ritrova da solo. Un noir sull'impossibilità di cancellare il passato e l'influenza spietata che esso esercita sul presente.

INFO: TEATRO GOBETTI - Via Rossini 8 - www.teatrostabiletorino.it



L'ISOLA DI PENDA

Domenica 24 aprile ore 11

Mattina all'insegna del teatro con la fiaba africana che insegna ad accettare i propri difetti. In programma, per le famiglie, la colazione e poi lo spettacolo scritto e interpretato da Tita Giunta. La storia narra una leggenda dell'Isola di Capo Verde.

INFO: SPAZIO KAIROS – via Mottacialta 7 – ondalarsen.org