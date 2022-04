Migranti, scritte dei No Border sui muri della stazione ferroviaria di Oulx

Torna a farsi sentire in alta val di Susa la voce di chi si oppone alle restrizioni per i migranti che tentano di attraversare il confine tra Italia e Francia. Sono infatti comparse sui muri della stazione ferroviaria di Oulx nuove scritte che contestano i provvedimenti dei mesi scorsi. Da "Oltre ogni frontiera, contro ogni galera" a "La solidarietà non si processa né si sgombera", fino a "Europa Assassina".



Le scritte, che erano già comparse in altri episodi precedenti, sono comparse in occasione della scarcerazione di Emilio Scalzo, attivista No Border (ma anche No Tav) che era in galera in Francia con l'accusa di aver colpito un gendarme francese durante una manifestazione a favore dei migranti.



Si riaccendono così i riflettori in una zona che già in passato era finita al centro delle cronache, soprattutto per la presenza della Casa Cantoniera (sgomberata un anno fa) che si trova sulla statale 24 e che era stata presa da alcuni gruppi di anarchici italiani e francesi. Il luogo era stato ribattezzato "Chez JesOulx".