Turni e orari massacranti, è fuga dei medici dagli ospedali: "In Piemonte persi nel 2021 oltre 330 sanitari"

Nel 2021, la grande fuga: 331 sono i medici che in Piemonte hanno deciso di lasciare la dipendenza dal SSN e proseguire altrove. Rappresentano il 4% del totale dei medici attivi e rispetto all'anno precedente sono cresciuti del 27%. Nel 2021, sul totale dei 331 medici che si sono licenziati, risultano 35 quelli che sono passati alla medicina territoriale, un numero superiore a quello rilevato nei due anni precedenti (22 nel 2020 e 23 nel 2019). Sul totale di questi 35, circa la metà va a fare lo specialista ambulatoriale (17), 4 i Medici di famiglia, 9 i Pediatri di libera scelta. I restanti 5 scelgono di lavorare nella continuità assistenziale.

Valutando la percentuale di medici cessati sul totale dei medici attivi in ciascuna Azienda, risulta che le percentuali più elevate (sopra il 6%) si fotografano presso l'Azienda Ospedaliera di Alessandria e l'ASL di Novara, al pari dello scorso anno ma con percentuali più elevate. Seguono l'ASL di Asti e del VCO che sfiorano il 6%, e l’ASL di Alessandria e di Biella, che hanno percentuali alte e sovrapponibili.

Nel 2021 i medici di Medicina Interna balzano al primo posto nella classifica di quanti scelgono di abbandonare il SSR. Al secondo posto si collocano i medici specializzati in Anestesia e Rianimazione, con valori analoghi a quelli dei due anni precedenti. Al terzo posto i medici di Chirurgia Generale, che mostrano un aumento di cessazioni.

Nel 2021, 179 medici donna e 152 medici uomini, hanno lasciato volontariamente il SSR. Se si calcola la percentuale di donne e uomini cessati sul numero di medici attivi distinti per genere, la quota di donne cessate risulta, seppur di poco, superiore a quella degli uomini: le donne che hanno lasciato il SSR sono il 3,8% delle donne medico attive mentre gli uomini il 3,4%.

Cosa cercano i medici che si licenziano? La domanda sarebbe d’obbligo, per chi volesse in qualche modo limitare la fuga, salvare la nave che affonda. Per evitare il disastro serve un cambiamento radicale, che veda i medici ospedalieri come attori e i pazienti come obiettivo. Mentre ad oggi l’obiettivo prioritario è fare annunci, dare l’impressione che tutto funzioni e possibilmente raggiungere il pareggio di bilancio.

Cercano orari più flessibili, maggiore autonomia professionale, minore burocrazia.

Cercano un sistema che valorizzi le loro competenze, un lavoro che permetta di dedicare più tempo ai pazienti.

Vogliono poter avere una vita privata e non sacrificare la famiglia.

Invece, per la carenza di personale, i turni disagevoli sono in netto incremento, con weekend quasi tutti occupati da guardie e reperibilità, con difficoltà perfino nel godere delle ferie maturate e straordinari non retribuiti. Il lavoro non solo è diventato sempre più gravoso ma gli operatori sanitari sono costretti quotidianamente ad affrontare rischi crescenti legati ad aggressioni, sia verbali che fisiche, e denunce in sede legale.

In particolare è da considerare che la presenza delle donne in sanità è in progressivo aumento e i turni disagevoli previsti dal lavoro in ospedale non consentono loro di dedicarsi alla famiglia come vorrebbero.

La motivazione raramente è la maggiore remunerazione, anche se non può sfuggire come la mancata applicazione in periferia del Contratto Collettivo 2016/2018, firmato definitivamente nel lontano Dicembre 2019, e la scadenza del 2019/2021, non ancora firmato, non possono che influire negativamente.

Per questo i medici lasciano il pubblico e optano per studi privati, ambulatori convenzionati, o scelgono la medicina del territorio (medico di famiglia, pediatra di libera scelta o sumaista).

Il privato, diventa sempre più attrattivo, anche per la possibilità di un trattamento fiscale agevolato del reddito prodotto. Per la medicina di famiglia o specialistica ambulatoriale si aggiunge il fatto di non prevedere il lavoro notturno e festivo.