Fiaccolata per il 25 aprile, Lo Russo: "Quest'anno si pensa all'Ucraina che ha trovato l'invasor". Polemiche sulle bandiere Nato

"Siamo in tanti e riaffermiamo con orgoglio: viva la democrazia, viva l’Italia. Buona festa a tutte e tutti". Questo il messaggio scelto dal sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, per la tradizionale fiaccolata del 25 aprile che si è dipanata tra le vie della città con le prime ombre della sera.



Insieme al primo cittadino, molte altre persone ed esponenti della politica e delle istituzioni. E Lo Russo ha aggiunto: "Dobbiamo rivolgere in una giornata come quella di oggi un pensiero agli ucraini, che un giorno si sono svegliati e hanno 'trovato l'invasor'. Ecco perché è un 25 aprile diverso dagli altri, dove un pensiero equidistante non è possibile".



Momenti di tensione, invece, per la presenza - al seguito del consigliere comunale Silvio Viale - di alcune bandiere della Nato. "Fuori la Nato dal corteo", è stato lo slogan. "Un corteo antifascista non può negare la presenza di queste bandiere - ha replicato Viale -: non sono una provocazione. A provocare, piuttosto, è chi sta dalla parte di Putin sposando un finto neutralismo".