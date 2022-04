Le bollette accendono l'inflazione sotto la Mole: a Torino i prezzi sono cresciuti del 5,6% in un anno

Inevitabilmente, la responsabilità principale colpisce i beni energetici (bollette e dintorni), che addirittura crescono del 47,5% rispetto a marzo 2021. In soli 30 giorni, l'aumento è stato del 5,5%. Un'esperienza che tutti vivono quotidianamente, al ricevimento delle bollette in buca (o in digitale).

Il riflesso sui cibi

Pesano anche i beni alimentari: +5% in un anno e +1,5% in un mese, mentre restano piuttosto stabili le altre voci di spesa: tabacchi, servizi e trasporti. La cultura è a due facce, visto che cala rispetto a un mese fa, ma cresce di due punti e mezzo sul 2021.