Se è la prima volta che devi disfarti della tua vecchia automobile, forse non sai come funziona il procedimento di rottamazione . Esistono due tipi di possibilità diverse, che dipendono molto da quali sono le nostre intenzioni: se, ad esempio, dovessimo acquistare poi in seguito un’auto nuova, la prima possibilità da prendere in considerazione è quella di dare la nostra vecchia automobile al concessionario. Ma non tutti coloro che non vogliono più possedere una vecchia auto, magari non funzionante, hanno intenzione di acquistarne una nuova.

Ad esempio, potrebbero dovere trasferirsi in un’altra città, magari in centro dove l’automobile non serve. Oppure, è anche possibile che la persona che guidava l’automobile abbia smesso per sopraggiunta vecchiaia o problemi di salute. Qualunque sia la motivazione che ci spinge a disfarci di un mezzo di questo tipo, individuando se dovremmo sostituirlo possiamo capire se approfittare della rottamazione passando per la prima via, quella della concessionaria. Se invece non dobbiamo acquistare un’altra auto, noi dovremmo farlo in tempi brevi, l’opzione da perseguire è quella di richiedere una prenotazione rottamazione auto Roma ad un centro di raccolta che abbia le adeguate autorizzazioni. Esistono anche possibilità differenti, perché all’interno della nuova finanziaria, acquistando un’auto ecologica, si potrà ricevere un bonus proprio richiedendo la rottamazione del vecchio veicolo, anche di migliaia di euro..

Ecco perché è importante aver chiaro quale sia la nostra scelta a riguardo, perché in un caso e nell’altro saremo posti di fronte ad un iter differente. La buona notizia è che, a prescindere, anche nella ipotesi peggiore, la rottamazione rimane un servizio gratuito.

Per quanto i centri di raccolta svolgano queste pratiche gratuitamente, ci sono delle tariffe previste per legge che devono essere pagate: in particolare si tratta della parcella A.C.I., dell’imposta di bollo e dell’eventuale visura che viene fatta per accertare che non vi siano delle pendenze sul veicolo da rottamare. Si tratta davvero di poche decine di euro, alla portata veramente di tutti. Anche perché rottamare la propria automobile è un gesto importante. Troppo spesso le persone tendono ad abbandonare i rottami nell’ambiente, rischiando di trasformarlo in una sorta di cimitero di auto a cielo aperto.

Senza tenere in conto che l’automobile potrebbe contenere anche dei liquidi tossici oltre che degli elementi altamente pericolosi ed inquinanti come le batterie che, se gestite sapientemente, potrebbero diventare una risorsa invece che uno scarto. Rottamare un auto è un gesto civile e responsabile ma ovviamente non e qualche cosa che si possa fare da soli.

Bisogna comunque avere un referente in grado di condurre il processo. Quando si rottama in concessionaria, la differenza è che tutte le pratiche burocratiche vengono svolte per procura dal titolare dell’azienda che prenderà in carico l’auto.

Altrimenti il centro di rottamazione potrà porsi in opera per differenziare tutti gli elementi interni dell’auto, i liquidi come l’eventuale benzina ad esempio. I metalli dovranno essere sapientemente individuati perché sono tra i materiali più altamente riciclabili. Oltretutto avrai il vantaggio di non dovere più pagare il bollo auto ed occupare spazio con una macchina che non usi.