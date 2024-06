Val di Susa, grosso incendio nel deposito specializzato nella raccolta rifiuti: l'origine del rogo sarebbe dolosa

Un grosso incendio ha devastato, questa notte, un deposito dell'azienda Acsel, che si occupa di raccolta rifiuti in 37 Comuni della Val di Susa. Il rogo, che secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri sarebbe di origine dolosa, è scoppiato a Bruzolo, lungo la statale 25.

Le fiamme hanno completamente distrutto sei furgoni, danneggiandone pesantemente altri due. A fuoco anche vari cassonetti di plastica. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e il nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), giunti da Torino, supportati dai volontari di Borgone e Bussoleno. La rapidità e la professionalità del loro intervento hanno evitato che l'incendio si propagasse ulteriormente, mettendo in sicurezza l'area circostante.

L'incendio, come anticipato, sembrerebbe di origine dolosa, anche per alcune scritte contro l'azienda comparse nella zona. Ma è ancora presto per capire se c'entrino in qualche modo le proteste anti-Tav. Proprio ieri sera infatti i Movimento ha fatto una riunione nei pressi del cantiere di San Didero, annunciando una grande manifestazione No Tav per il prossimo 15 giugno a Susa.

"I e le No Tav", hanno raccontato sui social i manifestanti alla protesta di ieri sera, "partendo da San Giorio, hanno raggiunto le reti del nuovo allargamento del cantiere di San Didero dando inizio ad una sonora battitura. Il vento della Val di Susa ha sospinto in alto i cori contro la nuova devastazione che Sitaf e Telt stanno portando avanti".